Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı 17-19 Eylül'de Çeşme'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu ile Çeşme Belediyesinin destekleri, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, 17-19 Eylül'de İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek.

Arkas Holdingden yapılan açıklamada, IRC ve destek sınıflarında düzenlenecek yarışlarda 43 teknenin mücadele edeceği belirtildi.

Organizasyonda Türkiye Yelken Federasyonunun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlığının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde katılanların güvenli yarışabilmeleri için gereken tüm tedbirler uygulanacak.

Takımların 3 gün boyunca Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında mücadele edeceği yarış, Ilıca Körfezi'nden, Çeşme ilçe merkezinden ve Ovacık'taki plajlardan izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, 2017'de düzenlemeye başladıkları Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın sürdürülebilirliğini önemsediklerini kaydetti.

Son 3 yılda toplam 152 teknenin katıldığı Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nı 5 yıl üst üste kazanan tekne, kupanın daimi sahibi olacak.

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