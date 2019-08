Arkas Aegean Link Regatta, 28 Ağustos'ta başlayacak

Çeşme'nin uluslararası yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta'nın üçüncüsü, 28 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme kıyılarında gerçekleştirilecek.

Arkas Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtların açıldığı 9 Temmuz'dan bu yana yarışa 40 tekne adını yazdırdı. Yarışların bu yıl, 50'nin üzerinde yatı ve 500'ün üzerinde yelkenciyi ağırlaması bekleniyor.

İlk gün gerçekleşecek yarış "UBS Çeşme Şamandıra Yarışı" olarak anılacak. Yarışın 30 Ağustos'ta Çeşme'de yapılacak ayağına "Çeşme Belediyesi" ismini veriyor. "Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası"nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Ekrem Oran, organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Arkas Aegean Link Regatta ile Arkas ailesinin Çeşme'ye olan sevgisinin katlanacağını düşündüğünü aktararak, "Turizmde çeşitliliği artırarak turizm sezonunu uzatmak amacıyla Çeşme'de yapılan her türlü organizasyonun arkasında olacağız. Bu yıl 30 Ağustos'u Arkas Aegean Link Regatta ile daha da anlamlı şekilde kutlayacağımız için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Sakız yok"

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, sürdürülebilir bir organizasyon olmasını hedeflediklerini kaydederek, "Geçen yıldan bugüne Türkiye'deki ekonomik seyire rağmen yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve yarışa bir ay daha olmasına rağmen 40 teknenin katılımı bizi mutlu ediyor. Değişmeyen destekçilerimiz Before Sunset/Single Fin Yellow, Ege Medya ve Hürriyet'e ve bu yıl aramıza katılan Bernadet Hotel ve Aya Yorgi Hotel By T'ye çok teşekkür ediyorum. İsviçre merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden UBS bu sene de en büyük destekçilerimizden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Sakız ayağını yarışçılardan gelen geri dönüşlere de bakarak iptal ettiklerini ve tüm yarışları Çeşme'de düzenleme kararı aldıklarını da anlatan Arkas, "Yarışlara 1 gün daha ekledik. Bu sene 4 gün boyunca yelkencilerimiz yarışa doyacaklar. İlk yıl 45 tekne geçen yıl ise 52 tekne ve 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladık. Bu sene katılımcı sayımız şimdiden 40'a ulaştı." şeklinde görüş belirtti.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer ise şunları kaydetti:

"Bu yıl rotamızda 'Neden Sakız yok?' diye soranlar oldu. Hazırlıklarımız yalnızca 1-2 ay ya da 1-2 hafta sürmüyor. Yıl boyunca bu yarış için hazırlanıyoruz ve bu esnada bir önceki sene gerçekleştirdiğimiz yarışın da feedback'lerini alıyoruz. Katılan teknelerden, ekiplerden bu yıl rotamızda Sakız olmamasına yönelik öneriler, geri dönüşler aldık. İki yıldır katılan ve şimdi de bizimle olacak oldukça geniş bir kitle var. Hem zaman hem de maliyet açısından kendilerini yorduğunu belirttiler. Biz de buna kulak verdik. Dört gün sürecek yarışları Çeşme'nin tüm kıyılarına yaydık. Yarışlar her yerden izlenebilecek. Umarım güzel, keyifli bir yarış olur."

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da Arkas Aegean Link Regatta'nın bir paydaşı olmaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Bernadet Hotel Sahibi Vedat Mimaroğlu, yeni kurulan bir işletme olmalarına rağmen Çeşme turizmine katkı sağlayacak her türlü faaliyetin içinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

