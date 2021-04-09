Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop ikinci kez ertelendi!
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Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop ikinci kez ertelendi!

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Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop ikinci kez ertelendi!

Ertelenen oyunlar kervanına Deathloop da eklendi

2020 yılının sonunda çıkması beklenen yeni aksiyon-macera oyunu Deathloop, daha önce 21 Mayıs 2021 tarihine ertelenmişti. Oyunun geliştiricisi Arkane Studios tarafından yapılan açıklamaya göre Deathloop, 14 Eylül tarihinde oyuncularla buluşacak.

Studios tarafından yayınlanacak PC ve PS5 özel oyunu, konsol sahiplerinin oyun sıkıntısı çekmesi sebebiyle yılın merakla beklenen oyunlarından biriydi. Bu haber ile birlikte PS5 tarafında yeni oyun kıtlığı devam edecek gibi gözüküyor. Oyun Direktörü Dinga Bakaba ve Sanat Direktörü Sebastien Mitton söz konusu ekstra zamanı oyunu eğlenceli ve  tarz sahibi yapmak, akıl almaz bir oyuncu deneyimi yaşatmak için kullanacaklarını açıkladı. İşte açıklamanın tamamı:

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:32:34. #1.16#
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