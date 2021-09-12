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Arkane'in Yeni Oyunu Redfall'dan Ekran Görüntüleri Sızdı

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Arkane'in Yeni Oyunu Redfall'dan Ekran Görüntüleri Sızdı

co-op-shooter-türündeki-redfalldan-ekran-goruntuleri-sizdi

Arkane Studios'un bu yaz duyurulan yeni oyunu Redfall'dan ekran görüntüleri sızdırıldı

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Arkane Studios'un bu yaz duyurulan yeni oyunu Redfall'dan ekran görüntüleri sızdırıldı.

Microsoft'un Bethesda'yı ve ona bağlı stüdyoları satın almasının ardından Xbox çatısı altına giren Arkane Studios'un birkaç ay önce duyurulan co-op shooter oyunu Redfall'dan ekran görüntüleri Reddit'te sızdı. Oyunun erken geliştirme aşamasına ait olan ekran görüntüleriyle Redfall'un nasıl bir oynanış sunacağı ilk kez ortaya çıkmış oldu. Öte yandan, oyunun görsellerinin henüz yapım sürecinde olması nedeniyle eksik ve cilalanmamış olduğu göze çarpıyor.

Haziran ayında düzenlenen Xbox E3 etkinliği esnasında duyurulan Redfall, tek kişi veya dört kişiye kadar co-op desteğiyle oynanabilecek. Oyun, bir zamanlar şirin bir ada kasabası olan ve vampirlerin ele geçirdiği Redfall adlı kasabada geçiyor. Oyuncular dört karakter arasından seçim yapabilecekler: Telekinetik özellikler olan Layla, eski asker ve keskin nişancı Jacob, paranormal olay dedektifi Devinder ve son olarak robotik arkadaşı bulunan Remi.

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Sızdırılan ekran görüntüleri Redfall'un içerisinde çeşitli görevler bulunan açık dünya bir yapıya sahip olacağını gösteriyor. Yine ekran görüntülerine göre, oyunda looter-shooter elementeler, yetenek ağacı ve farklı seviyelerde silahlar bulanacak. Ayrıca oyun hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabilecek gibi gözüküyor.

Redfall 2022 yazında Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Çıkışının ilk gününden itibaren Xbox Game Pass'te yer alacak.

İlk önce Reddit'te ortaya çıkan ve daha sonra sosyal medyada yayılan ekran görüntüleri:

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