Arkane, Deathloop'un PC Sürümündeki Teknik Sorunları Düzeltecek

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Deathloop'un PC sürümündeki teknik sorunları birçok kişi rapor ederken, geliştirici stüdyo Arkane sorunlar üzerinde çalıştığını açıkladı.

Reddit, Steam ve ResetEra'da birçok kişi Deathloop'un PC versiyonunda çeşitli teknik sorunlar yaşadığını yazdı. Rapor edilen sorunların büyük bir kısmı oyunda görsel takılmalar yaşandığını ve stabil olmayan Fps değerleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca fare ve klavye aracılığıyla oyunu oynayalar özellikle yoğun sahnelerde oyunda anlık donmalar olduğunu söylüyor. Bazıları ise oyunun ana menüsünde donmalar yaşarken, oyun yüklenirken sorunlarla karşılaşanlar da var.

Ancak Bethesda ve Arkane sorunların farkında olduklarını ve çözmeye çalıştıklarını duyurdu. Oyunun topluluk yöneticilerinden biri Reddit'teki resmi Deathloop konu başlığında yazdığı mesajda, geliştirici ekibin teknik sorunların farkında olduğunu ve düzeltmek için çalıştığını belirtti:

"Bazı PC kullanıcılarının Deathloop'ta donma sorunları yaşadığı yönündeki raporların farkındayız. Şu an da öncelikli olarak bu sorunlar araştırıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede daha detaylı bilgi paylaşacağız."

Deathloop, 14 Eylül'de PC ve PlayStation 5 için çıkış yaptı. Oyunun oldukça yüksek inceleme notları aldı ve "yılın en iyi oyunlarından biri" olarak gösteriliyor.

Deathloop hakkında:

