Arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılığa 6 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi ve çevresinde kurdukları arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi ve çevresinde kurdukları arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da yaşayan bir kişi, internet üzerinden arkadaşlık sitesine üye olma vaadiyle 170 bin TL dolandırıldığını belirtip Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmada polis, şüphelilerin İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki, 'home ofis' olarak kullandıkları lüks dubleks villadan dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Villadaki aramada ele geçirilen ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen 27 cep telefonu, 75 SIM kart, 6 bilgisayar, 20 bin TL, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiye el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli Bodrum'a getirildi. Türkiye genelinde 43 kişiyi, toplam 1 milyon liranın üzerinde dolandıkları ileri sürülen şüpheliler, polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ