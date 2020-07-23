Arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı Vatandaşları, internet üzerinden para karşılığında arkadaşlık sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşları, internet üzerinden para karşılığında arkadaşlık sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurların şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 67'si yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda şüpheli Ç.Ö. tarafından kurulan suç örgütünün internet üzerinden farklı ajans isimleri ile vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, vatandaşlara üyelik, arkadaşlık ve ilişki vaat edilerek para talep edildiği, haksız kazanç sağlandığı ve dolandırdıkları vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek korku oluşturdukları, bundan da ayrı kazanç sağladıkları öğrenildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli ile 10 farklı adreste kurulan çağrı merkezlerinde vatandaşlarla iletişim kurdukları belirlendi. 91 şüpheliye gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 67 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araç, ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca, 271 bin lira, 7 bin dolar, 2 adet para sayma makinesi, 33 gram madde ile doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında suç örgütünün haksız kazanç ile elde ettiği lüks araçlara el konulduğu ve şüpheliler ile ele geçirilen araçlar ve materyaller hakkında inceleme ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA