Arkadaşlık Kurduğu Tavuğun Kesileceğini Anlayan Çocuk Çığlıklarıyla Ortalığı Birbirine Kattı

Çocukların hayvan sevgisi hemen hepimizin malumu. Bu sevgiyi ortaya koyan örneklerden biri geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Küçük çocuk, arkadaşlık kurduğu tavuğun annesi tarafından kesileceğini görünce adeta kendinden geçti.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Annesi tavuğu kesmek için her hamle yaptığında küçük çocuk çığlıklar içerisinde annesini durdurdu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

TAVUĞUN AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken tavuğun akıbetinin ne olduğu ise henüz merak konusu.