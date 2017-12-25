Arkadaşlık Kurduğu Tavuğun Kesileceğini Anlayan Çocuk Çığlıklarıyla Ortalığı Birbirine Kattı
Arkadaşlık kurduğu tavuğun kesileceğini gören çocuğun feryatları sosyal medyada son günlerin en çok ilgi çeken görüntüleri arasına girdi.
Çocukların hayvan sevgisi hemen hepimizin malumu. Bu sevgiyi ortaya koyan örneklerden biri geçtiğimiz günlerde yaşandı.
Küçük çocuk, arkadaşlık kurduğu tavuğun annesi tarafından kesileceğini görünce adeta kendinden geçti.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Annesi tavuğu kesmek için her hamle yaptığında küçük çocuk çığlıklar içerisinde annesini durdurdu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
TAVUĞUN AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken tavuğun akıbetinin ne olduğu ise henüz merak konusu.
YORUMLAR (2)
-
Babasini kesseler böyle bagirmaz...Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
Her çocuğun Masum/Melek olduğunun kanıtıdır. Keşke hep böyle kalsak...Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır