Arkadaşlık "engel" tanımıyor

KEMAL ERDOĞMUŞ - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde fiziksel engeli nedeniyle akülü arabayla okula gidip gelen lise öğrencisi ile kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan sınıf arkadaşı, kurdukları dostlukla engelleri aşıyor.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören doğuştan fiziksel engelli Oğuzhan Kılıçkaya ile sınıf arkadaşı Yakup Yıldız, dostluklarıyla örnek oluyor.

Arkadaşını her sabah okulun girişinde bekleyen Yıldız, Kılıçkaya'nın akülü arabayla sınıftaki sırasına yerleşmesine yardımcı oluyor.

Teneffüslerde de hiç ayrılmayan, okuldan birlikte çıkan iki arkadaş, sıkı dostluklarıyla engelleri kaldırıyor.

Oğuzhan Kılıçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yakup, evden gelirken, okul girişinde, okul içerisinde, çarşıda her zaman yanımda yoldaşlık ediyor. Zorda kaldığımda idareye ulaşmamda en büyük yardımcım oldu. Maceralar, olaylar olsun beraber gidiyoruz, beraber geziyoruz." dedi.

Beş kardeşi bulunduğunu ve ailenin tek engelli çoçuğu olduğunu anlatan Kılıçkaya, arkadaşı sayesinde engelini unuttuğunu dile getirdi.

- "Hiç durmadan yardım etmek istiyorum"

Yakup Yıldız da yardım etmenin güzel bir duygu olduğunu, Oğuzhan ile sıkı bir arkadaşlık kurduklarını belirtti.

Oğuzhan'a elinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştığını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Oğuzhan'ın okula gelişine, çıkışına ve çarşıya gitmesinde de yardımcı oluyorum. Sabahleyin içeri girmesi biraz sıkıntı oluyor, ona yardım etmek için yanında oluyorum. Ona her zaman hiç durmadan yardım etmek istiyorum. Okulumuzun idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri de Oğuzhan'a yardımcı oluyor."

Yıldız, okul dışında da birlikte vakit geçirdiklerini aktararak, "Okul dışında ailemin yanında çalışıyorum ama okuldan çıktıktan sonra vaktimiz oldukça birlikte çarşıda geziyoruz. Bir ağabeyimizin dükkanına gidiyoruz, orada birlikte zaman geçiriyoruz, kahve içiyoruz, konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

