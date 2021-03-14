TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
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TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor

14.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:06

'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyorTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki evinden 4 gün önce arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hakan Kolsuz'un (34) aracı, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de terk...

'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki evinden 4 gün önce arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hakan Kolsuz'un (34) aracı, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de terk edilmiş bulundu. İntihar şüphesi üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, geçen çarşamba günü iş yerinden evine geldi. Ardından da ailesine, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldığı, geç saatte telefonla arayan ağabeyine de döneceğini söylediği bildirildi.

Hakan Kolsuz'un sabah evde olmadığını fark eden aile; önce iş yerini arayıp gelmediğini öğrendi. Ardından da polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarından bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri Hakan Kolsuz'un otomobilini Kıyıköy'de terk edilmiş buldu. Aracın içinden boş alkol şişelerinin çıkması üzerine intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerine, karadan AFAD ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
TEKİRDAĞ 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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