Arkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuk suda kayboldu
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Arkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuk suda kayboldu

Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne yüzmeye giden 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Arkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuk suda kayboldu
14.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:16

Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne yüzmeye giden 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak suda kayboldu. AFAD ekiplerince suda kaybolan çocuğu arama çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi mevkii Sakarya Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest, arkadaşlarıyla birlikte nehre gitti. Nehirde yüzmekte olan 13 yaşındaki Serbest ile bir arkadaşı bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Gökdeniz Serbest bir süre sonra suda gözden kaybolurken, diğer boğulma tehlikesi geçiren çocuk ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD'a bağlı 2 araç, 1 bot ve 5 personel olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir ekiplerce arama çalışmaları sürerken, suda kaybolan çocuğun yakınları ise durumu öğrenerek nehir kenarına akın etti.

Öte yandan, Kocaeli Deniz Polisi'nin de bölgeye gelmesiyle birlikte arama çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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