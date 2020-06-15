Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
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Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandıBURSA'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.

15.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:24

Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.

İznik ilçesindeki Çınarlı Camii'nin avlusunu çevreleyen 5 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu Muhammed Elşah, mermer eşiğine basarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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