Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
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Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü

25.09.2020 00:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:22
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü

KARAMAN'da, arkadaşlarıyla birlikte gezerken fenalaşan Mücahit B. (17), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARAMAN'da, arkadaşlarıyla birlikte gezerken fenalaşan Mücahit B. (17), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin yanındaki arkadaşları S.A. (19) ve aynı yaştaki B.Ö. gözaltına alındı.

Olay, 21.50 sıralarında Yeni Mahalle 383 Sokak'ta kullanılmayan metruk bir evin bahçesinde meydana geldi. Mücahit B., iddiaya göre arkadaşları S.A. ve B.Ö. ile gezdiği sırada aniden fenalaştı. Arkadaşları da Mücahit B.'yi dinlenmesi için yakındaki metruk bir evin bahçesine götürdü. Mücahit B.'nin yüzünü yıkayıp, kolonya süren arkadaşları sağlık görevlilerine de haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Mücahit B. yaşamını yitirdi. Mücahit B.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Talihsiz gencin arkadaşları S.A. ve B.Ö. de şüphe üzerine gözaltına alındı.


Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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