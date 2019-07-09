Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Konya'da genç bir adam, arkadaşlarıyla gezdikten sonra gittiği evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Kazakistan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kibar (31), arkadaşları İbrahim C. ile Ahmet D., bir süre sokak gezintisi yaptıktan sonra evine gitmek için ayrıldı. Apartmanın önüne gelen Şaban Kibar, merdivenlerin üzerinde baygınlık geçirdi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Şaban Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerin yaptığı ilk incelemede Şaban Kibar'ın, kollarında ve vücudunda şırınga izleri olduğunu tespit edildi. Uyuşturucu kullandığı tahmin edilen şahsın, bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin incelemelerinin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA