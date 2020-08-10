Arkadaşlarıyla gece denize giren genç boğuldu
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Arkadaşlarıyla gece denize giren genç boğuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlarıyla gece saatlerinde denize giren Hasan Baştürk (19) boğuldu.

Arkadaşlarıyla gece denize giren genç boğuldu
10.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:22

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlarıyla gece saatlerinde denize giren Hasan Baştürk (19) boğuldu.

Nevşehir'den Alanya'ya tatile gelen Hasan Baştürk, cumartesi gecesi Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plaja arkadaşlarıyla yüzmeye gitti. Burada denize giren gençlerden Hasan Baştürk ve E.A., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Baştürk ve E.A.'yı sudan çıkararak, sağlık ekibinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Baştürk ve E.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasan Baştürk, sabaha karşı yaşamını yitirdi. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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