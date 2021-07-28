Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
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Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da dere kenarında arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen Faruk Turan (40) yaralandı.

BURSA'da dere kenarında arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen Faruk Turan (40) yaralandı. Düştüğü yerde mahsur kalan Turan, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi Gökdere Deresi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla alkol almak için dere kenarındaki beton setin üstüne oturan Faruk Turan, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Turan'ın düştüğünü gören arkadaşları yardım etmek için dere kenarına indi. Turan'ı hareket ettiremeyen arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Turan'ı bulunduğu yerden sedye ile çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turan Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metrelik duvardan dereye düşerek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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