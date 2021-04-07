Arkadaşlarıyla alkol alan kadın balkondan düştü

KARAMAN'da iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan muhasebeci Vicdan A. (24), hava almak için çıktığı 4'üncü kattaki evinin balkonundan apartmanın girişindeki iş yerinin çatısına düştü.

KARAMAN'da iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan muhasebeci Vicdan A. (24), hava almak için çıktığı 4'üncü kattaki evinin balkonundan apartmanın girişindeki iş yerinin çatısına düştü. Yaralanan Vicdan A., bulunduğu yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 1066 sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Vicdan A., hava almak için 4'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Vicdan A., metrelerce yükseklikten apartmanın giriş katındaki iş yerinin çatısına düştü. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Vicdan A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evde bulunan kişilerin ifadesini alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN