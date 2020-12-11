Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

11.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:24
Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Esenyurtta beraber yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada, arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir şahıs, ikinci kattan atlayarak ölümden döndü.

Esenyurtta beraber yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada, arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir şahıs, ikinci kattan atlayarak ölümden döndü. Adamın önce kıyafetlerini sonra kendini aşağıya bırakma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen adamın yanına gelen arkadaşları adama bağırmaya devam ettiği görüldü.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu şahısların kaldığı evde maddi anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Biri kadın üç kişinin taraf olduğu kavgada arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir adam, kendisini balkona kapatarak çevreden yardım istedi. Şahısların balkon kapısını zorlayarak açmaya çalışmasından korkan adam, önce montunu daha sonra kendini aşağıya bıraktı. Beton zemine düşen adamın iki ayağı da kırıldı. Evdeki şahıslar düşen adamın yanına gelerek tepki gösterip, darp etmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Kavgaya karışan iki kişi, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci kattan düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum
Eski kocası tarafından yıllardır saldırıya uğrayan kadın: Çocuğumu öldüreceğini söylüyor, korkudan hapis hayatı yaşıyorum
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
Okey masasında basıldılar, ikinci kattan atlayıp düz duvara tırmandılar
2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Başak Dizer Gülben Ergen Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Erol Bulut Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:25:13. #1.15#
title