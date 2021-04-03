Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
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Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, arkadaşlarının düğününe gitmek isteyen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutuldu.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, arkadaşlarının düğününe gitmek isteyen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutuldu.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 3 arkadaşın, izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. Arkadaşlarının düğününe gittiği öğrenilen 3 kişi ekiplerin ceza yazmaması için dakikalarca dil döktü. 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları nedeniyle tutanak tutuldu. 


Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar
Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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