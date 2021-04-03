Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, arkadaşlarının düğününe gitmek isteyen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutuldu.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, arkadaşlarının düğününe gitmek isteyen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutuldu.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 3 arkadaşın, izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. Arkadaşlarının düğününe gittiği öğrenilen 3 kişi ekiplerin ceza yazmaması için dakikalarca dil döktü. 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları nedeniyle tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ