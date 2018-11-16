Arkadaşlarının Alay Ettiği Genç Kız, 40 Bin Dolar Harcayarak Başka Biri Oldu

24 yaşındaki İsviçreli Celine Centino, dış görünüşü nedeni ile arkadaşlarının kendisi ile dalga geçmesinden sonra 40 bin dolar harcayarak yaptırdığı estetik ameliyatıyla deyim yerindeyse başka bir insan oldu.

BİRİKTİRDİĞİNİ ESTETİĞE HARCADI

Kısa sürede paylaştığı fotoğraflar ile instagram fenomeni olan Celine, arkadaşlarının sürekli dış görünüşü ile dalga geçmelerinden sonra çalışarak biriktirdiği parayla dört yıl içinde üç göğüs ameliyatı, burun ameliyatı, yanak ve dudak silikon doldurma operasyonları geçirdi.

MUTSUZ GÜNLER GERİDE KALDI

Eskiden insanların kendisine çirkin dedikleri için mutsuz olduğunu söyleyen Celine, artık istediği vucuda sahip olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte genç kızın eski ve yeni hali;