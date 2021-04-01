Son dakika haberi! ADANA Arkadaşlarını yaraladığı için evine Kalaşnikof ile ateş açtıklarını öne sürdüler

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Son dakika haberine göre Arkadaşlarını yaraladığı için evine Kalaşnikof ile ateş açtıklarını öne sürdülerADANA'da H.D.'nin evine Kalaşnikof tüfek ve tabancayla ateş açıp kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan S.A. ile C.A., tutuklandı.

Arkadaşlarını yaraladığı için evine Kalaşnikof ile ateş açtıklarını öne sürdüler

ADANA'da H.D.'nin evine Kalaşnikof tüfek ve tabancayla ateş açıp kaçan, kovalamaca sonucu yakalanan S.A. ile C.A., tutuklandı. Şüphelilerin emniyette ifadelerinde, daha önce arkadaşlarını yaraladığı gerekçesiyle H.D.?nin evine ateş açtıklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gelen 2 kişi, bir eve Kalaşnikof tüfek ve tabancayla ateş açarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Narlıca Mahallesi'nin ara sokaklarında şüphelilere rastlayan polis, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, ellerindeki silahları ve çok sayıda tabanca mermisini park halindeki bir otomobilin altına atıp, izlerini kaybettirmek istedi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Şüpheliler, sokak arasında yaşanan kovalamacanın ardından Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı polislerce yakalandı. Polisin yaptığı üst aramasında şüphelilerin üzerinden şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polisin bölgede yaptığı aramada ise bir otomobilin altında şarjör takılı vaziyette Kalaşnikof tüfek ve tabanca bulundu. S.A. ile C.A. oldukları belirlenen şüpheliler, uzun namlulu silahın kendilerine ait olmadığını, sadece tabancayla havaya ateş açtıklarını söyledi.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Polis merkezinde götürülen S.A. ile C.A.?nın, olay günü husumetli olduklarını iddia ettikleri H.D.?nin evine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. İfadelerinde, H.D.?nin daha önce arkadaşlarını yaraladığını öne süren şüpheliler, kendilerini de tehdit ettiğini iddia etti. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı