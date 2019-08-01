Arkadaşlarını rehin aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Karabük'te iki arkadaşını tabancayla rehin aldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'dan Karabük'e gelen M.D'nin kullandığı 34 AE 6267 plakalı otomobilden cep telefonuyla yardım istenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı.

Bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomobildeki M.K. ve R.U, ekiplere, arkadaşları M.D'nin kendilerini tabancayla rehin aldığını ve Kastamonu'ya götürmek istediğini iddia etti.

Gözaltına alınan R.U, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA