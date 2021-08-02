Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
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Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Isparta'da bir düğünde damadın arkadaşları damat ve geline üzerinde 5 liralardan oluşan 2 bin liranın bulunduğu 50 metre uzunluğunda kurdele taktı.

Isparta'da bir düğünde damadın arkadaşları damat ve geline üzerinde 5 liralardan oluşan 2 bin liranın bulunduğu 50 metre uzunluğunda kurdele taktı.

Isparta'da Ahmet Kafes ile Ayşegül Karakoç, Gülevler Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünde damadın bekar arkadaşları evlenerek aralarından ayrılan Ahmet Kafes'e bir sürpriz yaparak, üzerinde 5 TL'lerin bulunduğu toplam 2 bin liradan oluşan 50 metrelik kurdeleyi damat ve gelinin boynuna doladılar. 50 metrelik kurdeleyi gören damat ve gelin şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 2 buçuk dakika süren takı merasiminden sonra arkadaşları çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA

Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele
Isparta'da arkadaşlarından damada üzerinde 2 bin lira olan 50 metrelik kurdele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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