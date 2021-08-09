Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar
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Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Güncel

Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar Afyonkarahisar'da arkadaşları evlenen bir gurup genç düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu.

Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da arkadaşları evlenen bir gurup genç düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu.

Afyonkarahisar'ın sucuğuyla ünlü ilçelerinden Bolvadin'de Saliha ve Kürşat Kantar'ın düğün merasimi vardı. Kürşat Kantar'ın arkadaşları düğünün başından sonuna kadar damadı yalnız bırakmayarak gönüllerince eğlendiler. Düğünün son kısmında gerçekleştirilen takı töreninde ise misafirler damada ve geline altın ve para takarken, damadın arkadaşları ilginç bir takı takarak katılımcıları hem şaşırttı hem de güldürdü. Damadın arkadaşları damada tam 6 kangal sucuk takarak hem düğüne başka illerden katılanlara sucuğu tanıttı hem de Afyonkarahisar sucuğunun ne denli değerli olduğunu gösterdi. Damadın arkadaşlarının bu davranışı düğüne katılan misafirleri kahkahaya boğdu.

Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar
Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar
Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar
Arkadaşlarından damada ilginç hediye: Altın değil, sucuk taktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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