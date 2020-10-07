Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü

07.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:01

Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti.

Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti. Tarlaya diktikleri hedefi vurmaya çalışan gençlerden biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Vedat Caner ile 2 arkadaşı tarlada hedef olarak diktikleri şişeye tabanca ile ateş etti. Atış sırası kendine gelen Caner, silahı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Caner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Vadat Caner'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri Caner'in kazaen mi vurulduğunu, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

(İHA)

Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü
Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü
Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü
Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Esra Erol Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Töre Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:04:04. #1.15#
title