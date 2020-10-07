Son dakika haberleri: Tarlaya diktikleri hedefe ateş açıyorlardı, silah değişiminde vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tarlaya diktikleri hedefe ateş açıyorlardı, silah değişiminde vurularak hayatını kaybetti Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti.

Tarlaya diktikleri hedefe ateş açıyorlardı, silah değişiminde vurularak hayatını kaybetti

Arkadaşların tabanca ile oyunu kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 arkadaşın tabancayla oyunu kanlı bitti. Tarlaya diktikleri hedefi vurmaya çalışan gençlerden biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında Vedat Caner'inde bulunduğu üç arkadaş tarlada hedef olarak diktikleri şişeye tabanca ile ateş açtılar. Atış sırası kendine gelen Caner, silahı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Caner, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri Vedat Caner'in kazaen mi vurulduğu, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL