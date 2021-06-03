Arkadaşların eğlencesi biri yoğun bakım, diğerinin cezaevine gitmesiyle bitti
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Arkadaşların eğlencesi biri yoğun bakım, diğerinin cezaevine gitmesiyle bitti

Arkadaşların eğlencesi biri yoğun bakım, diğerinin cezaevine gitmesiyle bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 8 kişilik bir arkadaş grubu pazar gecesi çıktıkları bir dağda önce eğlendiler, ardından kavga ettiler.

Bilecik'te 8 kişilik bir arkadaş grubu pazar gecesi çıktıkları bir dağda önce eğlendiler, ardından kavga ettiler. Yaşananlar, gençlerden birinin yoğun bakıma diğerinin ise cezaevine girmesi ile sonuçlandı.

Olay; Bilecik merkez Abbaslık mevkiinde meydana geldi. İddialara göre aralarında Murat Ş. ile Hüseyin K. bulunduğu 3 araçlık arkadaş grubu alkol alma için Abbaslık mevkiinde gitti. Araçlar inen şahıslar yanlarında getirdikleri alkolleri tüketmeye başladılar. Sonra Murat Ş. ile Hüseyin K. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat Ş. olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Sonra bir taksiciyi arayan Murat Ş., kendisini Abbaslık mevkiine gelerek almasını istedi. İddialara göre Murat Ş. olay yerinden yürüyerek ayrılmasından sonra kısa bir süre bir araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs vücudundaki çeşitli kırıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Jandarma kapsamlı çalışma

Olay yerinde bulunan kişilerin jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından Hüseyin K. gözaltına aldı. Hüseyin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, sağlık durumu ağır olan Murat Ş.'nin, ifadesine başvurmak için hastanede gözlerini açmasını bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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