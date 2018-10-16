Arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te arkadaşların bıçaklı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan ve babasını küçük yaşta kaybeden Hüseyin A.(25), en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, aynı mahallede yaşayan arkadaşlar, simit fırınında karşılaşınca birbirleri ile kavga etmişti. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara'yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. Mehmet Kara ise kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kavganın görüntüleri simit fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Simit almaya fırına giren Hüseyin A'nın peşinden fırına giren arkadaşı Mehmet Kara ile tartışması ve yaşanan arbede güvenlik kameraları ile kaydedildi. Olayın ardından ise Hüseyin A'nın motosikletine binerek, fırından ayrılması yer alıyor.