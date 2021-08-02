Arkadaşları Ziya kaptanı unutmadı

Arkadaşları geçtiğimiz ocak ayında kulübe ait lojman odasında ölü olarak bulunan ÇBSK basketbol takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç anısına sokak basketbolu turnuvası düzenledi.

Arkadaşları geçtiğimiz ocak ayında kulübe ait lojman odasında ölü olarak bulunan ÇBSK basketbol takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç anısına sokak basketbolu turnuvası düzenledi.

Ziya Berhan Kılıç'ın, Çorlu'da birlikte basketbol oynadığı takım arkadaşları ve basketbol tutkunu gençler Ziya kaptanın adını yaşatmak için ödüllü sokak basketbolu turnuvası düzenledi.

Emlak Konutları Mevkii'nde yer alan Nazım Hikmet Ran Parkı'ndaki basketbol sahasında iki ayrı potada gruplar halinde düzenlenen 3x3 sokak basketbolu turnuvasına büyük erkekler, ümit erkekler, genç erkekler, küçük erkekler ve kadınlar kategorilerinde sporcular katıldı.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı fakat sporun doğasına uygun şekilde centilmence ve dostluk içerisinde maçlara sahne olan Ziya Berhan Kılıç Sokak Basketbolu Turnuvası'nda büyük erkeklerde Trakyagücü, ümit erkeklerde Public, genç erkeklerde 2500TL, küçük erkeklerde 3 karpuzcu, kadınlar kategorisinde ise Knove takımı birinci oldu.

Turnuva sonunda derece elde eden takımlara Ziya Berhan Kılıç adını yaşatmak üzere düzenlenen turnuvaya sponsor olan firmalarca tedarik edilen hediyeleri takdim edildi.

Türkiye 2. Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, kulübe ait lojmandaki odasında içeri kapıyı kırarak giren babası ve ağabeyi tarafından hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunmuş, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı