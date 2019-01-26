Arkadaşları Tatilde Onlar Eğitimde

Yeteneklerini keşfeden çocuklar; oyun hamuru, kâğıt, karton, oyuncaklar ile karakter ve sahne tasarımı yapıyor, kendi animasyon filmlerini üretiyor.

Ülke genelinde 18 milyon civarında öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Kimi tatilini farklı şehirlerde geçirirken Başakşehirli gençler animasyon atölyesinde eğitim almayı tercih etti.

Başakşehir Belediyesi Living Lab'de İstanbul Design Factory tarafından tasarıma ilgi duyan 12-15 yaş arası tüm çocuklara açık olan kursları; endüstri ürünleri tasarımcısı Çiğdem Şentürk ve grafik tasarımcı Eda Elmacı veriyor. Kurslarda beşer kişilik gruplar halinde çalışan çocuklar, üretimin her aşamada aktif olarak rol alarak kendi güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetti. Katılımcılar, oyun hamuru, kâğıt, karton, oyuncak gibi nesnelerle yaptıkları karakter ve sahne tasarımlarını kamerayla kare kare çekip fotoğrafları bilgisayarda montajlayarak kendi animasyon filmlerini üretti.

Animasyon filmlerinin nasıl yapıldığını öğrendiler

Kendi hikâyelerini yazıp senaryolarını kurgulayan çocuklar, çizimlerini yaptıkları karakterlerini oyun hamurlarıyla 3 boyutlu hale getirip, kamera önünde hareketlendirerek kadrajlarını kurguladı. Atölye kapsamında çocuklar; stop-motion tekniği ile animasyon filmlerin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan geçtiğini öğrendi. Katılımcılar ayrıca, eğitmenleri eşliğinde çektikleri fotoğraf karelerinden bir stop-motion videosu oluşturup etkinlik sonunda animasyon videolarını izlediler. Ücretsiz olarak verilen 'Stop Motion' eğitimi, katılımcılara sertifikalarının dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler