KARABÜK (İHA) - Arkadaşları merak edince acı gerçek ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'te arkadaşlarının merak ettiği Muharrem B.isimli vatandaş iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. 34 yaşındaki Muharrem B.'den haber alamayan arkadaşları evine geldi. Muharrem B. zile defalarca basılmasına rağmen kapıyı açmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan arkadaşları Muharrem B.'yi iple doğal gaz borusuna asılmış halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Muharrem B'nin Safranbolu'da bir manavda çalıştığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.