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ARKADAŞLARI, KAYIP SALLY'Yİ GÖZYAŞLARIYLA ANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, kaybolduktan sonra Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürülerek, parçalara bölündüğü ihtimali üzerine her yerde aranan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) arkadaşları, anma programı düzenledi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, kaybolduktan sonra Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürülerek, parçalara bölündüğü ihtimali üzerine her yerde aranan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) arkadaşları, anma programı düzenledi. Sally'nin fotoğrafı önünde tütsü ve mum yakan arkadaşları, gözyaşı döktü.

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 2 kızından Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiğini tespit etti. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally'nin kan izleri belirlendi. Sally'nin Mohammed tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulurken, ayrıca araştırma ekibi kuruldu. Son deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde de arama çalışması başlatıldı.

Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sally için arkadaşları, Kırmızıtoprak Mahallesi Kanlıkavak Parkı'nda bir araya gelerek, anma etkinliği düzenledi. Sally'nin fotoğrafının önüne çiçekler koyan arkadaşları, tütsü ve mum yakarak, dua ederken, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Anma etkinliğinde Sally'nin kız kardeşi Tabarek de yer aldı.

ARKADAŞLARI, KAYIP SALLY'Yİ GÖZYAŞLARIYLA ANDI

ARKADAŞLARI, KAYIP SALLY'Yİ GÖZYAŞLARIYLA ANDI

ARKADAŞLARI, KAYIP SALLY'Yİ GÖZYAŞLARIYLA ANDI

ARKADAŞLARI, KAYIP SALLY'Yİ GÖZYAŞLARIYLA ANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

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