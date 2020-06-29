Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı Artvin'de piknik masasında arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen iki vatandaş, karşısındakilerin kalkması sonucu masanın dengesini bozulunca yamaçtan yuvarlandı. O ilginç anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde restoran haline dönüştürülen otobüsün yakınında bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki şahıs, karşısındakilerin kalması sonucu masanın dengesini bozulunca yamaca doğru düştü. Karadeniz fıkrasını anımsatan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İKİ KİŞİ YAMAÇTAN YUVARLANDI Artvin'in Şavşat ilçesi seyir teraslarının bulunduğu alanda otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor. Yemeklerini yemek isteyen müşteriler, otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanırken, 17 Haziran tarihinde kaydedilen görüntülerde, işletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan 3 kişi yemeklerini yedikten sonra kalmak istedi. Masada oturandan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak: İHA