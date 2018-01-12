Arkadaşları ile Eski Çalıştığı İş Yerinden 86 Bin Liralık Boya Çaldı

Arkadaşları ile eski çalıştığı iş yerinden 86 bin liralık boya çaldı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi 2 arkadaşı ile birlikte eski çalıştıkları iş yerinden 86 bin liralık boya malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Örnek Örnek Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.adlı şahıs eski çalıştığı ve bir yıl önce ayrıldığı inşaat malzemesi ve boya satan iş yerinden arkadaşları F.D.ve K.K.ile birlikte bir ay içinde farklı akşam ve gecelerde toplam 86 bin liralık boya malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir depoya sakladılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalınan malları sakladığı depoda ele geçirdi ve sahibine teslim etti. Olayla ilgili M.K., F.D. ve K.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.