Arkadaşları ihbar etti, bekçi telefonda ikna etti Arkadaşlarının 'yüksek ateşi var' diye ihbar ettiği ve sağlık ekiplerinden kaçan genç, bekçi tarafından telefonla ikna edildi.

Arkadaşlarının 'yüksek ateşi var' diye ihbar ettiği ve sağlık ekiplerinden kaçan genç, bekçi tarafından telefonla ikna edildi.

Sivas'ta bir grup genç 112'yi arayarak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'tan Sivas'a gelen misafirler ile temas eden bir arkadaşlarının yüksek ateşi olduğu ihbarında bulundu. Arkadaşlarının ısrarına rağmen hastaneye gitmeyen genç, polis ve 112 ekipleri tarafından sokak sokak arandı. Bulunamayan genç, bir bekçinin cep telefonu ile yaptığı görüntülü görüşme ile ikna edildi. Bulunduğu yerin adresini veren A.Ş. isimli genç, ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA