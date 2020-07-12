Arkadaşları için TEM otoyolunu trafiğe kapattılar Arkadaşları için TEM otoyolunu trafiğe kapattılar TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı.

Arkadaşları için TEM otoyolunu trafiğe kapattılar İSTANBUL - TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi. Kaynak: İHA