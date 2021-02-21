Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü
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Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü

21.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:20
Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hasan Hüseyin Yılmaz (25), arkadaş grubu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hasan Hüseyin Yılmaz (25), arkadaş grubu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında bir grup genç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hasan Hüseyin Yılmaz pompalı tüfekle yakın mesafeden vurularak ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis, tartışmaya karışan ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ın arkadaşı olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, konuyla ilgili incelemenin geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü
Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet Tümer

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