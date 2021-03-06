Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
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Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

06.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:02

Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti Şüphelilerin olay yerine gelişleri kamerada Sultangazi'de aralarında borç meselesi olan arkadaşlar arasında çıkan tartışmada Murat Emirhüseyinoğlu silahla vurularak öldürüldü.

Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Şüphelilerin olay yerine gelişleri kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de aralarında borç meselesi olan arkadaşlar arasında çıkan tartışmada Murat Emirhüseyinoğlu silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken şüphelilerin cinayet yerine geldikleri anlar kameralara yansıdı.

Olay, 02 Mart Salı günü saat 19.15 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği'nde meydana geldi. İddialara göre; Kerem K.arkadaşı olduğu öğrenilen Murat Emirhüseyinoğlu(28)'na bir miktar borç para verdi. Borcunu uzun süredir ödemeyen arkadaşına sinirlenen Kerem K., C.K.ile birlikte Emirhüseyinoğlu'nun kaldığı adrese gitti. İkili, konuşmanın ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile Kerem K. yanında bulunan tabancayla Emirhüseyinoğlu'nun başına iki el ateş etti. Kerem K. ve C.K. olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, Emirhüseyinoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Giren çıkanı gördüm silah sesleri duydum"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin incelme başlattı. Murat Emirhüseyinoğlu'nun komşusu olan ve olaya görgü tanıklığı eden Ö.D isimli kişinin polis ekiplerine verdiği ifadede, "2 şüphelinin apartmandan içeri girdiklerini gördüm. Daha sonra 2 el ateş sesi duydum. Bir müddet sonra ise 2 kişinin apartmandan hızlıca çıkarak koştuğunu görüp durumu polis ekiplerine bildirdim" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon neticesinde ikametlerinde yakalanan C.K ve Kerem K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kerem K.'nın tabancayı kullandığı C.K'nın ona yardım ettiği tespit edildi. Şahısların Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk gönderildiler. Öte Yandan şüphelilerin binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti
Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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