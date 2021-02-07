Arkadaşıyla tartıştı, hırsını motosikletinden çıkardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşıyla tartışan bir kişi, motosikletini ateşe verdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde arkadaşıyla tartışan bir kişi, motosikletini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, İncilli Mahallesi'nde B.Ş. ile kimliği belirlenemeyen bir arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden ikili, olay yerinden uzaklaştı. B.Ş, bir süre sonra olay yerine gelerek motosikletini ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince söndürülen motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, B.Ş. ve arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün