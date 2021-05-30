Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
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Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandıMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Bekir Ş. (52), AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Bekir Ş. (52), AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin C. (51) ve Bekir Ş., Şelale mevkisinde alkol aldı. Bekir Ş., bir süre sonra dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen Bekir Ş., ekiplerin çalışmasıyla 2 kilometrelik patika yoldan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bekir Ş., ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bekir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Arkadaşıyla alkol alıp, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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