Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, arkadaşının cami avlusuna kolonya döküp yaktığı ateşi söndürmek isterken üzerine sıçrayan kolonyanın alevlenmesiyle yanan Emir Genç, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, arkadaşının cami avlusuna kolonya döküp yaktığı ateşi söndürmek isterken üzerine sıçrayan kolonyanın alevlenmesiyle yanan Emir Genç, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Çayırköprü köyünde, yaz tatili kuran kursu için kuzenleriyle yaklaşık 5 gün önce camiye giden 10 yaşındaki Emir Genç, bir arkadaşının cami avlusunun çeşitli yerlerine kolonya döküp çakmakla yaktığını gördü.

Tehlikeli oyun nedeniyle çocuğu uyaran Genç'in kıyafetlerine de arkadaşının etrafa serptiği kolonya sıçradı.

Avludaki ateşi söndürürken kıyafetleri tutuşan ve yüzü ile boynu yanan Genç'in üzerindeki alevler, arkadaşları ve köydekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Genç, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Genç, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Emir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, çocukların kolonya ve çakmakla oyun oynamamasını istedi.

Baba Ömer Genç de talihsiz olaya çok üzüldüklerini anlatarak, oğluyla yakından ilgilenen doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Haluk Levent Demet Akalın Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Mustafa Er Fatih Terim Fırat Aydınus Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:43:06. #1.16#

title