Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı
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Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı Kanseri yendi, balon balığına yenildi "Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

27.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:30

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı

Kanseri yendi, balon balığına yenildi

"Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Yaz döneminde zehri yükseliyor, kesinlikle tüketilmesin"

Vefat eden kişinin oğlu Sedat Berk:

"Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin, isteyene getirip vermesin, vebal almasın, babam, 'bana bir şey olmaz zihniyetiyle vefat etti"

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Tatil Merkezinde arkadaşının tavsiyesi ile balon balığı tüketen 67 yaşındaki kişi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Mehmet Berk, dinlenmek ve moral depolamak için Adrasan'a yakınlarının yanına yerleşti. Berk'in bir arkadaşı Cuma günü öğleden sonra balon balığı avladı. Arkadaşının ' Ben yiyorum bir şey olmaz' demesi üzerine Mehmet Berk'te balıktan bir miktar yedi. 2 saat sonra fenalaşan Berk, ilk önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya'ya özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Berk, bugün gece yarısı kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

"Arkadaşının tavsiyesiyle tüketti"

Babasının Antalya'da yaşadığını belirten Sedat Berk, havasının temiz ve sakin olduğu gerekçesiyle yaz dönemini Adrasan'da geçirdiğini belirtti.

Babasının kanser hastalığını atlattığını dile getiren Berk, "Ama vücut direnci düşüktü. Kendini toparladı zannetti. Bir arkadaşı, 'Ben yiyorum bir şey olmaz' demesi üzerin balon balığı yiyor. 2 saat sonra rahatsızlanıyor. Kumluca Devlet Hastanesi'ne daha sonra özel hastanesine getiriliyor. Bugünde vefat etti."dedi.

"Etli lezzetli diye yemeyin"

Kendisinin de amatör balıkçı olduğunu dile getiren Berk, "Defalarca sosyal medya hesaplarımdan da uyarı yaptım. Babamla beraber de çok balığa gittik. Balon balığını hala tüketenler var. Lokum gibi et çıkıyor diye yeniliyor. Ama yanlış ette de zehir var. Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin. İsteyene getirip vermesin, vebal almasın. Babam, 'bana bir şey olmaz zihniyetiyle vefat etti. Yemeyin ve kimseye vermeyin."ifadelerine yer verdi.

"Yaz döneminde zehri artıyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde 7 tür balon balığı olduğunu ve hepsinin zehirli olduğuna dikkat çekti.

Yaz döneminde balon balığının zehirli toksinlerinin üst seviyeye çıktığının altını çizen Gökoğlu, "Balığının yenmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu balık yakalanabilir ama tüketilmesin. Bazı insanların bünyeleri alerjiktir. Yaz döneminde daha çok dikkat edilsin. Önce felç ediyor daha sonra ölüme götürüyor. Balon balığı yakalandığı zaman zaman hemen şişip balon şeklini alıyor. Bütün bir diş yapısı ve koparıcıdır. Bilinmeyen balık kesinlikle yenmemelidir" dedi.

Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı

Kaynak: İHA

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