Arkadaşının Silahıyla Yanlışlıkla Kendini Vuran Uzman Onbaşı Öldü

Arkadaşının Silahıyla Yanlışlıkla Kendini Vuran Uzman Onbaşı Öldü

Kilis’te, jandarma uzman onbaşı arkadaşının silahıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşının Silahıyla Yanlışlıkla Kendini Vuran Uzman Onbaşı Öldü

Kilis'te, jandarma uzman onbaşı arkadaşının silahıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3'üncü Jandarma Özel Harekat Kolunda görev yapan görevli bir yıllık uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), görev sonrası kaldığı konutta arkadaşıyla sohbet ederken, arkadaşının verdiği beylik silahıyla oynadığı sırada beylik silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Tugay Özcan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Tugay Özcan'ın cenazesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde toprağa verileceği bildirildi. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.