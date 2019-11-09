09.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:16

Arkadaşının şehit olduğunu hastanede öğrendi, yaptığı paylaşımla duygulandırdı

KARABÜK - Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak'ın aynı operasyonda şehit düşen arkadaşı ile şakalaştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması duygulandırdı.

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan ve GATA'da tedavisi süren Karabüklü Uzman Çavuş Ersin Islak, silah arkadaşı Erdoğan Türkel'in şehit olduğunu hastanede öğrendi. Acı haberi alan Islak'ın aynı operasyonda görev aldığı silah arkadaşı için sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım duygu dolu anlar yaşattı. Islak'ın şehit silah arkadaşıyla şakalaştığı anların görüntülerinin yer aldığı paylaşımda "Seninle yeri gelir çocuk gibi oynardık. Yeri geldiğinde de dağları kaldırırdık. Şehidim.nur içinde yat. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA