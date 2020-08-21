Arkadaşının omzuna çıkıp, iş makinesinde asılı bayrağı düzeltti
Arkadaşının omzuna çıkıp, iş makinesinde asılı bayrağı düzelttiBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde belediyenin yeni aldığı iş makinesinin kepçesine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçenin içine toplandı.
21.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:16
Arkadaşının omzuna çıkıp, iş makinesinde asılı bayrağı düzeltti
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde belediyenin yeni aldığı iş makinesinin kepçesine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçenin içine toplandı. Çevrede oyun oynayan çocuklar birbirlerinin omzuna çıkarak bayrağı düzeltti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından satın alındıktan sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen iş makinesinin üzerine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçe bölümünün içinde toplandı. Oyun oynamayı bırakıp, birbirlerinin omzuna çıkan çocuklar, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.
Çocukların bayrağı düzelttiği anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA