Arkadaşının omzuna basarak eve çıktı, yaşlı kadın uyanınca pencereden kaçtı...O anlar kamerada
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Arkadaşının omzuna basarak eve çıktı, yaşlı kadın uyanınca pencereden kaçtı...O anlar kamerada

Arkadaşının omzuna basarak eve çıktı, yaşlı kadın uyanınca pencereden kaçtı.

21.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:15

Arkadaşının omzuna basarak eve çıktı, yaşlı kadın uyanınca pencereden kaçtı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu Kasımpaşa'da önce arkadaşının sırtına bastı ardından da su borularından tırmanarak yaşlı kadının evine girdi. Yaşlı kadın son anda uyanınca eve giren hırsız camdan atlayıp kaçarken, hırsızın eve tırmandığı anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da sabah saatlerinde hırsızlar yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının evine gözüne kestirdi. Mahallede gezerek keşif yapan hırsızlar, sabah saatlerinde pencerenin açık olduğunu görünce harekete geçti. Bir süre çevreyi gözetleyen hırsızlar daha sonra binanın yanına gelerek bir süre bekledi.

Arkadaşının sırtına basarak eve girdi

Sokak içerisinde kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri borulardan tırmanmaya başladı. Eve tırmanmaya çalışan hırsız duvara yanaşan arkadaşının sırtına basarak açık pencereden eve girdi. Sokakta kalan hırsız ise, dikkat çekmemek için hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Yaşlı kadın uyanınca pencereden atlayarak kaçtı

Evin içerisine giren hırsızın ses çıkarması üzerine yaşlı kadın uyandı. Evde gezen hırsız yaşlı kadının uyandığını fark edince, girdiği pencereden atlayarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının uyanması ise soyulmaktan son anda kurtuldu.

Mahalle sakinlerinden olan Tahsin Sevinç: "Yaşlı teyzemizin evine borulara tırmanarak yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Mahallemizde kamera sistemi olduğu halde maskeyi takarak giriyorlar. Bu aralar hırsızlılar çoğaldı mahallede. Güvenlik güçlerine haber verdik ama bu insanların sağı solu belli olmuyor. İnsanların tam uyku saatlerinde geliyorlar. Sabah saat 9 gibi. Biri borudan tırmanırken diğeri de ona alttan destek veriyor öyle 1. Kata giriyorlar. Biri gözlem yaparken öbürü de eve girmeye çalışıyor. Çok kısa bir sürede tırmanıyorlar. Evdeki insanlar uyanınca buradan atlayıp gidiyorlar" dedi.

Hırsızın eve tırmandığı anlar kamerada

Kasımpaşa'da sabah saatlerinde hırsızın yaşlı kadının evine tırmandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızların önce yanaştığı daha sonra bir hırsızın borudan tırmanmaya çalıştığı ve arkadaşının omzuna basarak eve girdiği, daha sonra da kaçtığı görülüyor.

Arkadaşının omzuna basarak eve çıktı, yaşlı kadın uyanınca pencereden kaçtı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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