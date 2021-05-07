Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu
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Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Yerel

Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu Trafikten men edilen kamyonlarını bakın nasıl tekrar trafiğe soktu Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kendisine ait kamyonları trafikten çekildiği için arkadaşına ait kamyonun plakalarını çoğaltıp kendi araçlarına takan bir kişi...

Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu

Trafikten men edilen kamyonlarını bakın nasıl tekrar trafiğe soktu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kendisine ait kamyonları trafikten çekildiği için arkadaşına ait kamyonun plakalarını çoğaltıp kendi araçlarına takan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Emirdağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir kamyon ile ilgili yapılan çalışmada aynı renk ancak farklı marka 2 kamyon üzerinde aynı plakanın takılı olduğunu tespit edilmiştir. Yapılan detaylı araştırma ve Plaka Tanıma Sistemi geçişleri kontrolü neticesinde R.V., isimli şahsın kendisine ait kırmızı renkli kamyonları trafikten çekildiği için kullanamadığı, arkadaşına ait trafikte olan 06 plaka sayılı plakalı aynı renk ve modeldeki kamyonun plakalarının sahtesini kendi kamyonlarına takarak kullandığı tespit edildi. R.V., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, resmi belgede sahtecilik sucundan adliye sevk edildi. Şüpheliye ayrıca ilgili trafik kanunu kapsamında toplamda 13 bin 374 TL trafik para cezası kesildi.

Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu
Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu
Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu
Arkadaşının kamyonunun plakası ile kurduğu oyunu polis bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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