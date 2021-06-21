Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası

Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de arkadaşının husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve 2 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de arkadaşının husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve 2 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.G. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma veren sanık G.G., "Öldürme kastım yoktu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık G.G.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanık G.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Kayseri'de 11 Kasım 2020 tarihinde Develi ilçesi Yukarı Fenese Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.K. ile O.K. arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışa çıktı. Tarafların bir araya gelmesiyle tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. H.K.'nin arkadaşı G.G. yanında getirdiği pompalı tüfek ile O.K. ve yanında bulunan arkadaşı N.C.'ye doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki şahıs yere yığılırken, H.K. ve G.G. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri yaralı şahıslar O.K. ve N.C.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırarak, tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaçan zanlılar H.K. ve G.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis tarafından olay yerine yakın bir mevkii de yakalanan H.K. ve G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona böyle sarıldı
Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona böyle sarıldı
Anne ve oğlunun cansız bedenleri, 'Bomba var, yaklaşmayın' notu asılan odalarda bulundu
Anne ve oğlunun cansız bedenleri, "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılan odalarda bulundu
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Deniz Poyraz Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:31:28. #1.14#

title