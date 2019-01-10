Arkadaşının Galerisinden Ödünç Aldığı Otomobil Yandı

Ankara'da sürücüsünün, bir arkadaşının galerisinden ödünç aldığı otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Konya Yolu Mevlana Bulvarı Kepekli mevkisinde seyreden Melihşah Özdemir idaresindeki 34 KB 9917 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Özdemir, aracı yolun kenarına park ederek bagajda bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ancak başaramayınca itfaiye ve polisi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Özdemir'in, yangında kullanılamaz hale gelen otomobili arkadaşının oto galerisinden ödünç aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA