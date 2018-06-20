Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Samsun'da 1 kişi arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki K.H., arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. K.H.'nin ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. K.H.'nin cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN